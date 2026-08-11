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معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
خبر عاجل
2026-08-11 | 06:46
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معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع
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مصادر نيابية للـLBCI: عدد كبير من النواب ابلغ رفضه العودة الى الجلسة اذا لم يحضر وزير الدفاع والأخير لن يحضر اذا لن يلقي كلمته المقررة والكرة بملعب الرئيس سلام والمشاورات الجارية حتى الآن لم تتوصل الى حل
معلومات للـLBCI: وزير الدفاع كان يرغب بإلقاء كلمة وجدانية عن قانون العفو العام في بداية الجلسة يتوجه فيها للعسكريين وعند دخوله القاعة طلب منه سلام الخروج برفقته للنقاش وهنا توتر الجو بين الإثنين على خلفية رفض رئيس الحكومة القاء منسى لكلمته
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