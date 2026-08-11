معلومات للـLBCI: وزير الدفاع كان يرغب بإلقاء كلمة وجدانية عن قانون العفو العام في بداية الجلسة يتوجه فيها للعسكريين وعند دخوله القاعة طلب منه سلام الخروج برفقته للنقاش وهنا توتر الجو بين الإثنين على خلفية رفض رئيس الحكومة القاء منسى لكلمته

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معلومات للـLBCI: التوتر بين سلام ومنسى وصل الى حدّ تدخل قيادة الجيش وإصرارها على القاء منسى لكلمته وإصرار عدد من النواب على عودة منسى الى المجلس والقاء كلمته حتى وصلت ببعض النواب بالتهديد بعدم العودة الى الجلسة قبل الإستماع الى وزير الدفاع