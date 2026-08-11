مصادر نيابية للـLBCI: اعتبار سلام نفسه وفق الدستور ممثلاً للحكومة والمتحدث بإسمها يسري عندما يكون المطروح مشروع قانون آتياً من الحكومة أما قانون العفو العام فهو اقتراح قانون نيابيّ وبالتالي يحق للوزير المعني إبداء رأيه فيه بصفته الوزير المختص

معلومات للـLBCI: وزير الدفاع ميشال منسى لن يحضر الجلسة التشريعية المسائية بعد عدم التوصل الى اتفاق بشأن القاء كلمته

معلومات للـLBCI: وزير الدفاع ميشال منسى لن يحضر الجلسة التشريعية المسائية بعد عدم التوصل الى اتفاق بشأن القاء كلمته

مصادر نيابية للـLBCI: عدد كبير من النواب ابلغ رفضه العودة الى الجلسة اذا لم يحضر وزير الدفاع والأخير لن يحضر اذا لن يلقي كلمته المقررة والكرة بملعب الرئيس سلام والمشاورات الجارية حتى الآن لم تتوصل الى حل