معلومات للـLBCI: وزير الدفاع ميشال منسى لن يحضر الجلسة التشريعية المسائية بعد عدم التوصل الى اتفاق بشأن القاء كلمته

إقرار قانون الإعلام كما ورد من اللجان المشتركة بدون أي تعديل

إقرار قانون الإعلام كما ورد من اللجان المشتركة بدون أي تعديل

مصادر نيابية للـLBCI: اعتبار سلام نفسه وفق الدستور ممثلاً للحكومة والمتحدث بإسمها يسري عندما يكون المطروح مشروع قانون آتياً من الحكومة أما قانون العفو العام فهو اقتراح قانون نيابيّ وبالتالي يحق للوزير المعني إبداء رأيه فيه بصفته الوزير المختص