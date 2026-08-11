الرئيس سلام خلال جلسة مجلس النواب: الحقيقة أن وزير الدفاع كان قد أعدّ كلمة بموضوع قانون العفو وببساطة أبلغته أنني سأتكلم باسم الحكومة عند طرح هذا البند فلا يكون من داعٍ لأي كلام آخر لا سيما أنّ دستور البلاد واضح

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