الرئيس سلام: باطل الادعاء أني طلبت من وزير الدفاع عدم حضور الجلسة النيابية فهو صديق عزيز وهو مثلي يعمل بحسب قاعدة التضامن الوزاريّ ومثلي حريص على الدستور “نحن مش ٢٤ حكومة”

الرئيس سلام: أمّا بالنسبة لرأي قيادة الجيش بموضوع اقتراح قانون العفو فقد عُبّر عنه أمام اللجان النيابية عبر وزير الدفاع لا بل أكثر من ذلك فقد سلّم مذكرة خطية بهذا الخصوص وحسب الأصول وطبعاً بموافقتي

الرئيس سلام: أمّا بالنسبة لرأي قيادة الجيش بموضوع اقتراح قانون العفو فقد عُبّر عنه أمام اللجان النيابية عبر وزير الدفاع لا بل أكثر من ذلك فقد سلّم مذكرة خطية بهذا الخصوص وحسب الأصول وطبعاً بموافقتي

الرئيس سلام خلال جلسة مجلس النواب: الحقيقة أن وزير الدفاع كان قد أعدّ كلمة بموضوع قانون العفو وببساطة أبلغته أنني سأتكلم باسم الحكومة عند طرح هذا البند فلا يكون من داعٍ لأي كلام آخر لا سيما أنّ دستور البلاد واضح