بو صعب من مجلس النواب: "كيف كل الوزراء كانوا عم يحكو اليوم ليش بس وزير الدفاع ممنوع يحكي" ونحن اليوم لسنا أمام قرار حكومي بل أمام اقتراح قانون يناقش في المجلس النيابي ويحق للمجلس أن يدعو من يشاء للإستماع اليه

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اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الاخذ بالتعديلات التي اقترحها وزير المالية