الرئيس سلام: إن إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية أساسية تمهّد لاقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي طال انتظاره

وزير الدفاع الإسرائيلي: أمرت الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية في لبنان والجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة للدفاع عن إسرائيل كلها

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