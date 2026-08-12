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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الولايات المتحدة تتوقع من لبنان وإسرائيل التصرف بما يتماشى مع الإطار الذي اتفقا عليه

خبر عاجل
2026-08-12 | 15:32
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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الولايات المتحدة تتوقع من لبنان وإسرائيل التصرف بما يتماشى مع الإطار الذي اتفقا عليه
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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI: الولايات المتحدة تتوقع من لبنان وإسرائيل التصرف بما يتماشى مع الإطار الذي اتفقا عليه

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