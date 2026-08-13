مصادر متابعة للـLBCI: الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع حضر في اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون وسلام وهو قيد المعالجة على امل ان يتم التوصل الى حل خلال العطلة الحكومية وبشكل معلن

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الاميركي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن غير صحيح

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