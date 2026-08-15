حركه نزوح تشهدها النبطية نتيجة الغارات الكثيفة فجرًا

٦ شهداء وجريحان في غارة استهدفت مبنى في محلة وادي خليل في بلدة انصار- قضاء النبطية فجرًا

٦ شهداء وجريحان في غارة استهدفت مبنى في محلة وادي خليل في بلدة انصار- قضاء النبطية فجرًا

مصادر متابعة للـLBCI: الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع حضر في اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون وسلام وهو قيد المعالجة على امل ان يتم التوصل الى حل خلال العطلة الحكومية وبشكل معلن