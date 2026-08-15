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بيروت
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o
البقاع
28
o
الجنوب
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o
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31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
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حركه نزوح تشهدها النبطية نتيجة الغارات الكثيفة فجرًا
خبر عاجل
2026-08-15 | 00:16
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حركه نزوح تشهدها النبطية نتيجة الغارات الكثيفة فجرًا
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٦ شهداء وجريحان في غارة استهدفت مبنى في محلة وادي خليل في بلدة انصار- قضاء النبطية فجرًا
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