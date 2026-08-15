وزارة الصحة: 7 شهداء من بينهم 3 أطفال وامرأتان وإصابة مواطنَين بجروح في الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار قضاء النبطية

غارة إسرائيلية استهدفت قرب الطريق العام دير الزهراني

غارة إسرائيلية استهدفت قرب الطريق العام دير الزهراني

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في النبطية وأنصار جنوبي لبنان بعد هجومه علينا في مرتفعات علي الطاهر