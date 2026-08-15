غارة إسرائيلية استهدفت قرب الطريق العام دير الزهراني

الرئيس سلام: التصعيد الإسرائيليّ الذي تشهده مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة منذ الفجر أمر بالغ الخطورة ويقوّض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب

الرئيس سلام: التصعيد الإسرائيليّ الذي تشهده مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة منذ الفجر أمر بالغ الخطورة ويقوّض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب

وزارة الصحة: 7 شهداء من بينهم 3 أطفال وامرأتان وإصابة مواطنَين بجروح في الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار قضاء النبطية