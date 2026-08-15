الرئيس سلام: ‏على إسرائيل وقف هذا التصعيد فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليسا موضع تفاوض أو مساومة

الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا جاءت ردًا على خرق خطير لحزب الله للاتفاق بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها

الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا جاءت ردًا على خرق خطير لحزب الله للاتفاق بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها

الرئيس سلام: مسؤولية التعامل مع أيّ بنى عسكرية إذا وُجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرًا من خلال الجيش اللبنانيّ ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي أو تعريض المدنيين للخطر