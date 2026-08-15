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o
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o
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o
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الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا جاءت ردًا على خرق خطير لحزب الله للاتفاق بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها
خبر عاجل
2026-08-15 | 05:28
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الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا جاءت ردًا على خرق خطير لحزب الله للاتفاق بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها
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