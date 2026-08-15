الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا جاءت ردًا على خرق خطير لحزب الله للاتفاق بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها

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الرئيس نبيه بري: مجازر اليوم استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب