الرئيس نبيه بري: مجازر اليوم استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب

الرئيس بري: إسرائيل لا تقيم وزناً لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة

الرئيس بري: إسرائيل لا تقيم وزناً لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة

الجيش الإسرائيليّ: غاراتنا جاءت ردًا على خرق خطير لحزب الله للاتفاق بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها