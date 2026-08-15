الرئيس بري: العدوان الاسرائيلي دعوة ممهورة بدماء اللبنانيين جميعًا لمقاربة العدوان الاسرائيلي وتداعياته مقاربة وطنية بعيدة من أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبيّ

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