مكتب نتنياهو: إصابة 3 جنود إثر هجوم شنه حزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان

مكتب نتنياهو: حزب الله انتهك هذا الصباح وقف إطلاق النار في لبنان من خلال مهاجمة جنودنا في المنطقة الأمنية

مكتب نتنياهو: حزب الله انتهك هذا الصباح وقف إطلاق النار في لبنان من خلال مهاجمة جنودنا في المنطقة الأمنية

الرئيس بري: العدوان الاسرائيلي دعوة ممهورة بدماء اللبنانيين جميعًا لمقاربة العدوان الاسرائيلي وتداعياته مقاربة وطنية بعيدة من أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبيّ