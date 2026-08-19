الرئيس عون تسلّم من القائم بالأعمال الفرنسي لدى لبنان رسالة من ماكرون تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يُعقد في باريس في ١٧ أيلول المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة

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