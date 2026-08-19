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بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
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معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
خبر عاجل
2026-08-19 | 10:18
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معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
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معلومات للـLBCI: مؤتمر لدعم الجيش والقوى الامنية تعده فرنسا والاردن سيعقد في باريس في السابع عشر من ايلول المقبل
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