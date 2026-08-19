معلومات للـLBCI: مؤتمر لدعم الجيش والقوى الامنية تعده فرنسا والاردن سيعقد في باريس في السابع عشر من ايلول المقبل

معلومات للـLBCI: المؤتمر يأتي استكمالا للجهود الاميركية التي ادت للتوصل الى توقيع اتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل

معلومات للـLBCI: المؤتمر يأتي استكمالا للجهود الاميركية التي ادت للتوصل الى توقيع اتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية