السفير السعودي من معبر المصنع ردًا على سؤال للـLBCI: نقف دائماً إلى جانب لبنان في استعادة سيادته على كامل أراضيه ونحن دائماً مع لبنان واللبنانيين

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