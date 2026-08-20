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لقاءات للرئيس عون في الفاتيكان وخلوة مع البابا لاون: لدعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
خبر عاجل
2026-08-20 | 05:58
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لقاءات للرئيس عون في الفاتيكان وخلوة مع البابا لاون: لدعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شكره لقداسة البابا لاون الرابع عشر على الجهود كافة التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه لإزالة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية عل أرضه، ودعاه إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب، وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الاطار، والوقف الفوري لاعتداءاتها على القرى والبنى التحتية في الجنوب وعلى المدنيين، وانسحابها من المناطق التي تحتلها.
كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه قبل ظهر اليوم قداسة البابا ومن ثم أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووزير خارجية الفاتيكان المونسنيور ريتشارد غالاغير، في مستهل زيارته إلى الفاتيكان.
وكان رئيس الجمهورية وصل في التاسعة والنصف الى ساحة سان داماسو في الفاتيكان حيث كان في استقباله رئيس المراسم في دولة الفاتيكان المونسنيور خافيير فرنانديز كونزاليس، واصطحبه برفقة الحرس البابوي الى مكتب قداسة البابا، حيث عقد معه خلوة لمدة نصف ساعة، تلاها لقاء الرئيس عون أمين سر دولة الفاتيكان ووزير خارجية الفاتيكان، وعرض معهم آخر التطورات على الساحة اللبنانية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قرى لبنان وبناه التحتية والمدنيين.
وفي خلال اللقاءين، توجه الرئيس عون بشكر لبنان لحاضرة الفاتيكان على الجهود كافة التي تبذلها لدعمه منذ زيارة الحبر الأعظم الأخيرة إلى لبنان. ثم عرض التطورات السياسية، والاقتصادية، والحياتية التي شهدها لبنان في الفترة الماضية.
ودعا الرئيس عون قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان، الى مواصلة جهودهم الدبلوماسية في المحافل الدولية كافة لتحقيق المطالب اللبنانية، وعلى رأسها إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود صيغة الإطار، التي تم توقيعها برعاية الولايات المتحدة الأميركية في 26 حزيران الماضي، ووقف اعتداءاتها اليومية التي تستهدف خاصة المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية والقرى في الجنوب.
كما دعا الرئيس عون الأب الأقدس والكرسي الرسولي الى دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، تمهيدا لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل، وإعادة النازحين الى ارضهم وقراهم.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود.
وكان الرئيس عون قد قدم للأب الأقدس، تمثالاً نصفيا للطوباوي البطريرك الياس الحويك، يتضمن ذخائر الطوباوي.
أخبار لبنان
خبر عاجل
جوزاف عون
الفاتيكان
البابا لاون
لبنان
الانسحاب الإسرائيلي
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