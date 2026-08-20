مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: حزب الله عرض في وقت سابق من هذا الأسبوع تسليم منطقة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني في ظل تراجع قدرته على الإمساك بها وسعيه إلى استعادة عناصره ومعداته الموجودة هناك

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مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: إسرائيل رفضت هذا الطرح ما دفع حزب الله لاحقاً إلى نفي حصول العرض عبر عدد من نوابه والتأكيد أن عناصره لن يغادروا المنطقة