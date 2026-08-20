مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: هذه المعطيات تكتسب أهمية عند مقارنتها بما كان عليه الوضع قبل نحو شهرين حين عرض الجيش اللبناني تولّي السيطرة على المنطقة إلا أن حزب الله رفض حينها ووصل الأمر إلى حد التهديد باستهداف أي قوة تدخلها

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