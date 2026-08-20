مصدران محليان للـLBCI ينفيان ما أورده المصدر الغربي

اليونيفيل: نحثّ الأطراف على تجديد التزامها بالقرار 1701 ووقف انتهاكه وعدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد ونحن ملتزمون بولايتنا وبالحفاظ على حضور ميدانيّ واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان

اليونيفيل: نحثّ الأطراف على تجديد التزامها بالقرار 1701 ووقف انتهاكه وعدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد ونحن ملتزمون بولايتنا وبالحفاظ على حضور ميدانيّ واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان

مصدر دبلوماسي غربي مطّلع للـLBCI عن تلة علي الطاهر: هذه المعطيات تكتسب أهمية عند مقارنتها بما كان عليه الوضع قبل نحو شهرين حين عرض الجيش اللبناني تولّي السيطرة على المنطقة إلا أن حزب الله رفض حينها ووصل الأمر إلى حد التهديد باستهداف أي قوة تدخلها