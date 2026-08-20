معلومات للـLBCI: مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر يوقف تباعاً بين الأسبوع الفائت واليوم عصابة محترفة من ٥ اشخاص زوّرت توقيع وزير الداخلية احمد الحجار وباعت مواطنين رخصاً مزورة لزجاج حاجب للرؤية

التالي

معلومات للـLBCI: العصابة التي زوّرت توقيع وزير الداخلية باعت رخص «Fumée» بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف دولار للرخصة وقد ضُبطت الرخص وأزيل زجاج «Fumée» عن السيارات وأُحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان