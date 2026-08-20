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الولايات المتحدة ستصنّف "حزب الله" رسميًا اليوم جناحًا للحرس الثوريّ الإيرانيّ وسيُعتبر منظمة إيرانية لا لبنانية وستصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا بهذا الشأن في وقت لاحق

خبر عاجل
2026-08-20 | 13:06
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الولايات المتحدة ستصنّف &quot;حزب الله&quot; رسميًا اليوم جناحًا للحرس الثوريّ الإيرانيّ وسيُعتبر منظمة إيرانية لا لبنانية وستصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا بهذا الشأن في وقت لاحق
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الولايات المتحدة ستصنّف "حزب الله" رسميًا اليوم جناحًا للحرس الثوريّ الإيرانيّ وسيُعتبر منظمة إيرانية لا لبنانية وستصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا بهذا الشأن في وقت لاحق

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