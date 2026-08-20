الولايات المتحدة ستصنّف "حزب الله" رسميًا اليوم جناحًا للحرس الثوريّ الإيرانيّ وسيُعتبر منظمة إيرانية لا لبنانية وستصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا بهذا الشأن في وقت لاحق

معلومات للـLBCI: مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر يوقف تباعاً بين الأسبوع الفائت واليوم عصابة محترفة من ٥ اشخاص زوّرت توقيع وزير الداخلية احمد الحجار وباعت مواطنين رخصاً مزورة لزجاج حاجب للرؤية

معلومات للـLBCI: مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر يوقف تباعاً بين الأسبوع الفائت واليوم عصابة محترفة من ٥ اشخاص زوّرت توقيع وزير الداخلية احمد الحجار وباعت مواطنين رخصاً مزورة لزجاج حاجب للرؤية

اليونيفيل: نحثّ الأطراف على تجديد التزامها بالقرار 1701 ووقف انتهاكه وعدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد ونحن ملتزمون بولايتنا وبالحفاظ على حضور ميدانيّ واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان