الخزانة الأميركية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يعيد إدراج حزب الله على قوائم العقوبات على خلفية تقديمه خدمات للنظام الإيراني وذلك تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)

الخزانة الأميركية: استنادًا إلى تنسيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لهجمات حزب الله وتدخّله العميق في توجيه قرارات الحزب السياسية يُعاد إدراج الحزب على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدّلة

الخزانة الأميركية: استنادًا إلى تنسيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لهجمات حزب الله وتدخّله العميق في توجيه قرارات الحزب السياسية يُعاد إدراج الحزب على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدّلة

الخزانة الأميركية: العقوبات تستهدف 10 أفراد يشكلون جزءًا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله وتستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول