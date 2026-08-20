الخزانة الأميركية: استنادًا إلى تنسيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لهجمات حزب الله وتدخّله العميق في توجيه قرارات الحزب السياسية يُعاد إدراج الحزب على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدّلة

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