وزير الدفاع من صور: ننوه بجهود الحكومة في رفع مستوى الخدمات وننوه بالجيش اللبنانيّ الذي يقوم بمهامه رغم الظروف الصعبة

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وزير الدفاع ميشال منسى: ما كان الجيش يومًا إلا جامعًا لكل اللبنانيين وما تسلم مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية وشجاعة ونحن لا نسى شهداء الجيش اللبناني