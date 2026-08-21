وزير الدفاع من صور: إلى أهلنا في الجنوب نقول إن بالنا لن يهدى إلّا إلى حين أن تعودوا جميعكم إلى بيوتكم مرفوعي الرأس

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الرئيس سلام من صور: أشعر باعتزاز خاص وأنا بين رجال الجيش اللبنانيّ ونسائه الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها