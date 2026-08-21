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o
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o
كسروان
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o
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o
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الرئيس سلام من صور: أشعر باعتزاز خاص وأنا بين رجال الجيش اللبنانيّ ونسائه الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها
خبر عاجل
2026-08-21 | 03:30
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الرئيس سلام من صور: أشعر باعتزاز خاص وأنا بين رجال الجيش اللبنانيّ ونسائه الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها
خبر عاجل
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رئيس الحكومة نواف سلام للعسكريين: معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل هو حضور للدولة فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة
وزير الدفاع من صور: إلى أهلنا في الجنوب نقول إن بالنا لن يهدى إلّا إلى حين أن تعودوا جميعكم إلى بيوتكم مرفوعي الرأس
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سلام: عودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار
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خبر عاجل
03:36
الرئيس سلام من صور إلى عائلات الجيش: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة فحسب بل شهداء وطن بكامله وأفضل وفاء لهم أن نبني دولة قوية في مؤسساتها لا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها
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الرئيس سلام من صور إلى عائلات الجيش: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة فحسب بل شهداء وطن بكامله وأفضل وفاء لهم أن نبني دولة قوية في مؤسساتها لا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها
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سلام: قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد
خبر عاجل
03:35
سلام: قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد
0
خبر عاجل
03:35
الرئيس سلام من صور للجيش: حافظوا على وحدة مؤسستكم فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم
خبر عاجل
03:35
الرئيس سلام من صور للجيش: حافظوا على وحدة مؤسستكم فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم
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