الرئيس سلام من صور: أشعر باعتزاز خاص وأنا بين رجال الجيش اللبنانيّ ونسائه الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها

رئيس الحكومة نواف سلام للعسكريين: معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل هو حضور للدولة فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة

رئيس الحكومة نواف سلام للعسكريين: معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل هو حضور للدولة فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة

وزير الدفاع من صور: إلى أهلنا في الجنوب نقول إن بالنا لن يهدى إلّا إلى حين أن تعودوا جميعكم إلى بيوتكم مرفوعي الرأس