رئيس الحكومة نواف سلام للعسكريين: معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل هو حضور للدولة فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة

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الرئيس سلام من صور: انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون الا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي