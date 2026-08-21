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سلام: العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ومن هنا تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن

سلام: العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ومن هنا تواصل حكومتنا العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه