الأمن العام: ما يتداول عن جوزات سفر مزورة ادعاءات عارية من الصحة

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتداول معلومات مغلوطة حول منح عدد من جوازات السفر المزورة.



وقال البيان: "إن المديرية العامة للأمن العام، وإذ سبق لها أن أصدرت بيانات وتوضيحات عدة بشأن هذا الموضوع، تؤكد مجدداً أن هذه الادعاءات عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً، ولا تستند إلى أي معطيات أو وقائع صحيحة. كما كانت المديرية قد بادرت في وقت سابق إلى إجراء تحقيقات عدة بإشراف النيابة العامة التمييزية، تبيّن بنتيجتها صدور جوازات سفر استناداً إلى وقوعات غير صحيحة، وقد أفضت هذه التحقيقات إلى توقيف كل من ثبت تورطه، واتخذت الإجراءات القضائية اللازمة، حيث ما زالوا ينفذون حتى تاريخه الأحكام الصادرة بحقهم. منذ ذلك الحين، واصلت المديرية تحقيقاتها وتدقيقاتها في هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، ولم يتبيّن لغاية تاريخه وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنها".



و"إزاء الإمعان في ترويج هذه الادعاءات وإعادة نشرها رغم نفيها وتوضيح حقيقتها مراراً"، أهابت المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي توخي أقصى درجات الدقة والمسؤولية، والتحقق من صحة المعلومات ومصادرها، مؤكدةً أن الاستمرار في نشر معلومات ملفقة من دون التحقق من صحتها ينضوي على غايات مشبوهة سيما ضرب سمعة جواز السفر اللبناني في الخارج.



وأكدت المديرية أنها لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يروّج أو ينشر أخباراً كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إليها أو التشكيك بصدقية وثائق السفر اللبنانية الصادرة عنها، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، وتلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة تحت إشراف القضاء المختص.