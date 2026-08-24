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o
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o
الشمال
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o
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o
كسروان
29
o
متن
29
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بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان اتفقا على تكثيف جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان على أن تشمل هذه التسوية تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه
خبر عاجل
2026-08-24 | 13:10
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بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان اتفقا على تكثيف جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان على أن تشمل هذه التسوية تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه
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