بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان اتفقا على تكثيف جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان على أن تشمل هذه التسوية تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه

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