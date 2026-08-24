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بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان أشادا بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطة الدولة وبسط نفوذها

خبر عاجل
2026-08-24 | 13:13
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بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان أشادا بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطة الدولة وبسط نفوذها
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بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان أشادا بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطة الدولة وبسط نفوذها

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