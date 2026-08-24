بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان أشادا بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطة الدولة وبسط نفوذها

بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان اتفقا على تكثيف جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان على أن تشمل هذه التسوية تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه

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