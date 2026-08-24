بيسنت: ترامب يجري اتصالات هاتفية مع زعماء عالميين لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران

بيان فرنسي - سعودي بعد لقاء ماكرون وولي العهد السعودي: الجانبان شدّدا على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وضرورة استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول كما شدّدا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية

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