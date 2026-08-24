موقع وزارة الخزانة: أميركا تلغي تصنيف جبهة النصرة المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية كما ألغت وزارة الخارجية اليوم تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

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صحيفة "نيويورك تايمز": وزارة الخارجية الأميركية تستعدّ لإعادة دبلوماسيين أميركيين إلى سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعدما تم إجلاؤهم منها قبل الحرب مع إيران وخلالها ما يشير إلى أن إدارة ترامب لا تتوقع عودة الأعمال القتالية الشاملة