صحيفة "نيويورك تايمز": وزارة الخارجية الأميركية تستعدّ لإعادة دبلوماسيين أميركيين إلى سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعدما تم إجلاؤهم منها قبل الحرب مع إيران وخلالها ما يشير إلى أن إدارة ترامب لا تتوقع عودة الأعمال القتالية الشاملة

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صحيفة "نيويورك تايمز" عن "ذا تايمز": بحسب وثيقة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية قد تبدأ عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة التي اتُّخذت في البعثات الأميركية في الشرق الأوسط اعتبارًا من هذا الأسبوع