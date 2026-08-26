رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي عن الجانب الإماراتي حمد بو عميد: طموحنا أن يكون مجلس عمل ومجلس نتائج لا منصة للقاءات والحوارات وهدفنا ان نربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي: لدينا أسس قوية للانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وهناك إمكانات كبيرة متاحة لمواصلة تطوير شراكتنا الاقتصادية في السنوات المقبلة