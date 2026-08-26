وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي: لدينا أسس قوية للانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وهناك إمكانات كبيرة متاحة لمواصلة تطوير شراكتنا الاقتصادية في السنوات المقبلة

رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي عن الجانب الإماراتي حمد بو عميد: طموحنا أن يكون مجلس عمل ومجلس نتائج لا منصة للقاءات والحوارات وهدفنا ان نربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ

رئيس مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي عن الجانب الإماراتي حمد بو عميد: طموحنا أن يكون مجلس عمل ومجلس نتائج لا منصة للقاءات والحوارات وهدفنا ان نربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ

وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي: نجاح العلاقات الاقتصادية بين الدول يُقاس بعدد الشراكات التي تُبنى والاستثمارات التي تُنفّذ وننظر إلى المشاركين اليوم كشركاء أساسيين في صياغة التعاون الاقتصادي بين لبنان والإمارات