انتهاء المباراة بفوز صعب للصين على لبنان بنتيجة 87-89 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة

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بري: الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان ومسؤولية حفظه والدفاع عنه الى جانب أهله واعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية