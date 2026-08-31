بري: الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان ومسؤولية حفظه والدفاع عنه الى جانب أهله واعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية

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