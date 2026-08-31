بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: التنازل عن حق مقاضاة إسرائيل هو تنازل عن السيادة وهذا الحق يجب ألا يسقط لا خلال المفاوضات ولا بمرور الزمن

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك