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بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: حذرنا مراراً من "اتفاق الاطار" ومن مغبة التفاوض المباشر تحت النار ونجدد تمسكنا باتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنوده الاصلاحية ونعارض اي طرح للفيديرالية والتقسيم

خبر عاجل
2026-08-31 | 10:44
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بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: حذرنا مراراً من &quot;اتفاق الاطار&quot; ومن مغبة التفاوض المباشر تحت النار ونجدد تمسكنا باتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنوده الاصلاحية ونعارض اي طرح للفيديرالية والتقسيم
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بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: حذرنا مراراً من "اتفاق الاطار" ومن مغبة التفاوض المباشر تحت النار ونجدد تمسكنا باتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنوده الاصلاحية ونعارض اي طرح للفيديرالية والتقسيم

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