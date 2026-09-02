الرئيس عون: ما ورد في كلمة الرئيس بري يؤكد المسلّمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطًا حمراء وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج

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