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القناة ١٢ الإسرائيلية: من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وتسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة

خبر عاجل
2026-09-03 | 06:49
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القناة ١٢ الإسرائيلية: من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وتسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة
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القناة ١٢ الإسرائيلية: من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وتسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة

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