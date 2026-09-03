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بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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القناة ١٢ الإسرائيلية: من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وتسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
2026-09-03 | 06:49
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القناة ١٢ الإسرائيلية: من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وتسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
الإسرائيلية:
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خبر عاجل
2026-09-02
الرئيس عون: مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي
خبر عاجل
2026-09-02
الرئيس عون: مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي
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خبر عاجل
2026-09-02
الرئيس عون: الأهداف الرئيسية للمفاوضات حدّدتُ وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية ومنفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه
خبر عاجل
2026-09-02
الرئيس عون: الأهداف الرئيسية للمفاوضات حدّدتُ وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية ومنفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه
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خبر عاجل
2026-09-01
الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة أميركية في الأردن بصواريخ باليستية
خبر عاجل
2026-09-01
الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة أميركية في الأردن بصواريخ باليستية
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