القناة ١٢ الإسرائيلية: من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وتسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة

الرئيس عون: ما ورد في كلمة الرئيس بري يؤكد المسلّمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطًا حمراء وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج

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