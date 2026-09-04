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السفارة الأميركية في لبنان: نحث لبنان وإسرائيل على مواصلة البناء على هذا الزخم قبل جولة المفاوضات المقبلة وإفراج إسرائيل عن السجناء في إطار المسار الثلاثيّ خطوة إيجابية

خبر عاجل
2026-09-04 | 10:46
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السفارة الأميركية في لبنان: نحث لبنان وإسرائيل على مواصلة البناء على هذا الزخم قبل جولة المفاوضات المقبلة وإفراج إسرائيل عن السجناء في إطار المسار الثلاثيّ خطوة إيجابية
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السفارة الأميركية في لبنان: نحث لبنان وإسرائيل على مواصلة البناء على هذا الزخم قبل جولة المفاوضات المقبلة وإفراج إسرائيل عن السجناء في إطار المسار الثلاثيّ خطوة إيجابية

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