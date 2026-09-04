السفارة الأميركية في لبنان: نحث لبنان وإسرائيل على مواصلة البناء على هذا الزخم قبل جولة المفاوضات المقبلة وإفراج إسرائيل عن السجناء في إطار المسار الثلاثيّ خطوة إيجابية

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك